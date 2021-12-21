В Казани открылась выставка работ ученицы Вячеслава Зайцева

В Музее истории государственности татарского народа и Республики Татарстан музея-заповедника «Казанский Кремль» открылась выставка кожаной мозаики и батика. Об этом сообщает «Татар Информ».

Автором изделий является ученица российского модельера Вячеслава Зайцева, заслуженный деятель искусств Татарстана, член Союза художников России Светлана Гарбузова. Отмечается, что свое увлечение искусством она переняла от матери Софьи Кузьминых, которая стала первым в республике профессиональным художником по коже.

На выставке «Традиции живая нить» представлены мозаичные панно, татарские сапоги ичиги, детали костюма, сумки, предметы интерьера, шелковые ткани с росписью в технике батик из личной коллекции Гарбузовой, а также из музейных собраний Татарстана. Свои экспонаты также предоставили Национальный музей Республики Татарстан, Музей ИЗО РТ и Музейный комплекс города Казани.

Ранее сообщалось, что в Республиканском музее изобразительных искусств в Йошкар-Оле проходит выставка Раифский арт-фестиваль «Соприкасание культур». Автор проекта — художница из Казани Альфия Илясова.