На Украине признали конституционным запрет на показ российского кино и передач

Большая палата Конституционного суда (КС) Украины признала конституционными отдельные положения закона «О телевидении и радиовещании», которые запрещают трансляцию в стране ряда российских фильмов и телепередач. Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Представители суда напомнили, что запрет распространяется на все «аудиовизуальные произведения», представленные в России после 1 января 2014 года, а также картины, где снимаются актеры, внесенные руководством страны в список лиц, представляющих угрозу для национальной безопасности Украины.

Кроме того, судом был утвержден запрет и на показ российских фильмов с «милитаристскими» мотивами, снятых после 1991 года, и популяризирующих «государство-агрессор или его отдельные действия». Полный текст обоснования своего решения КС Украины пообещал опубликовать в ближайшее время.

Ранее стало известно, что Министерство культуры и информационной политики Украины внесло еще девять российских граждан в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности страны. Туда добавили режиссера Максима Бриуса, продюсера и сценариста Генриха Кена, продюсера Сергея Щеглова, актеров Владимира Ильина и Михаила Вассербаума, операторов Владислава Гурчина, Александра Полагаева и Гарика Жамгаряна, а также писательницу Елену Чижову.