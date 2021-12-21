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Мишустин назвал уровень коллективного иммунитета в России

Мишустин: уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составляет 58,8%
Михаил Мишустин

Михаил Мишустин. Фото: Правительство России / Globallookpress.com

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России вырос до 58,8 процента. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, передает ТАСС.

Мишустин также назвал регион, где уровень коллективного иммунитета выше среднего по стране. По его словам, в Калмыкии этот показатель достиг 63 процентов.

16 декабря вице-премьер, председатель оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова сообщала, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России достиг 57,7 процента. Таким образом, к 21 декабря он вырос на 1,1 процента.

В России за минувшие сутки выявили 25 907 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в стране с начала пандемии достигло 10 267 719.

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Элла Саад
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