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Голикова назвала уровень коллективного иммунитета в России

Вице-премьер Голикова: уровень коллективного иммунитета в России вырос до 57,7 процента

Фото: АГН «Москва»

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России вырос до 57,7 процента. Об этом сообщила вице-премьер, председатель оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 24», трансляция которого доступна на YouTube.

По состоянию на 14 декабря уровень коллективного иммунитета в России составлял 56,1 процента. Таким образом, он вырос на 1,6 процента.

За минувшие сутки в России выявили 28 486 новых случаев COVID-19. Общее число зараженных с начала пандемии в стране достигло 10 131 646.

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Никита Абрамов
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