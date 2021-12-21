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Производство Nutella оказалось под угрозой

WSJ: обрушение турецкой лиры поставило под угрозу производство шоколадной пасты Nutella

Фото: Eric Gaillard / Reuters

Кризис в Турции и рекордное обрушение лиры поставило под угрозу производство шоколадной пасты Nutella. Дело в том, что до недавнего времени турецкие фермеры производили большую часть фундука в мире (до 70 процентов), а теперь бизнес пострадал из-за роста издержек. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Фермерам пришлось сократить производство орехов, которые покупала итальянская Ferrero (она владеет Nutella). «Если вы фанат Nutella, то лучше сделать запасы при ближайшем визите в продуктовый магазин», — предупредил консультант из Нью-Йорка для турецких компаний, выходящих на рынок США, Турган Зюльфикар. На фоне обрушения лиры подорожали импортные удобрения, семена и пестициды. В итоге это отразится и на ценах для конечных потребителей, констатировала газета.

Курс USDTRY от TradingView

С начала года лира подешевела к доллару в два раза на фоне снижения ключевой ставки Центробанком Турции. На минимуме лира опускалась ниже 17 лир за доллар 20 декабря, и торги на бирже пришлось приостанавливать. Панику на бирже спровоцировало решение Центробанка опустить ключевую ставку с 15 процентов до 14.

На следующий день президент страны Реджеп Тайип Эрдоган объявил о чрезвычайных мерах по борьбе с обрушением национальной валюты. В плане спасения не идет речь об отказе от политики низких ставок. Глава государства призвал граждан покупать турецкую лиру и держать свои накопления в ней, а не в долларах. Он пообещал, что уже через несколько месяцев инфляция начнет сокращаться, а курс лиры вырастет.

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Платон Щукин
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