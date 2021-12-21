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В новосибирский зоопарк привезли гигантских летучих лисиц из Израиля

Зоопарк Новосибирска получил из Израиля 10 гигантских летучих лисиц

Фото: Новосибирский зоопарк

В новосибирский зоопарк привезли десять новых жителей — гигантских летучих лисиц, известных также как калонги. Об этом сообщает ГТРК «Новосибирск» со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

Как отмечается, животных зоосад получил из израильского города Рамат-Ган. Всего в Новосибирск прибыли пять самцов и пять самок.

«Перевозка животных осуществлялась прямым авиарейсом с соблюдением необходимых ветеринарно-санитарных требований», — подчеркнули в Россельхознадзоре.

Гигантская летучая лисица является самым крупным представителем отряда рукокрылых. Обычно калонги достигают до 40 сантиметров в длину, а размах их крыльев может составлять до 1,5 метра. Мордочка животного напоминает собачью или лисью.

Ранее сообщалось, что новосибирский зоопарк отправил в Ярославль красного волка по кличке Мэн. Ожидается, что на новом месте семилетний самец познакомится с местной самкой Хурмой. В дальнейшем, как надеются специалисты, они дадут совместное потомство.

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Варвара Кошечкина
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