У редчайшего красного волка из Новосибирска появилась невеста в Ярославле

У красного волка по кличке Мэн, который раньше находился в Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило, появилась невеста в Ярославле. Хурму и Мэна поженят, чтобы вывести новое потомство. Об этом сообщается на официальной странице Ярославского зоопарка во «ВКонтакте».

В настоящее время семилетний волк пребывает в соседнем от волчицы вольере. Он осваивается на новом месте и встретит свою «подругу» примерно через месяц. Хурму и Мэна поместят в один вольер, пояснили специалисты. При этом отмечается, что уже сейчас посетителям можно увидеть редчайших краснокнижных животных.

В зоопарке также сняли на видео красного волка Мэна. На записи видно, как он бегает по территории вольера и с грозным видом смотрит по сторонам. По данным специалистов, он сейчас находится в самом расцвете сил: в зоопарках такие волки доживают до 15 лет.

Красный волк считается исчезающим видом. В связи с этим он оказался в Красной книге России. Уточняется, что это хищное млекопитающее семейства псовых. Ареал его обитания охватывал от Тянь-Шаня и Алтая до оконечности Индостана, Индокитая и Малайского архипелага. О встречах с красным волком в России достоверных данных крайне мало.

Ранее в воронежском заповеднике молодая пара бобров отпраздновала новоселье в отремонтированном вольере. В шеде №1 «Бобрового городка» начали обновлять помещения для животных. Машке и ее «скромному кавалеру», как отмечается, «просторный вольер им пришелся по вкусу».

Помимо этого стало известно, что в Калининградском зоопарке рысь по имени Сатик со всех сторон обласкала вылепленного из снега медведя и попала на видео. Таким образом самец завел дружбу со снежным медведем, которого пометил со всех сторон.