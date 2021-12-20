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В Воронежском заповеднике пара бобров отпраздновала новоселье

В Воронежском заповеднике обновили вольеры для пары бобров и отпраздновали новоселье

Фото: пресс-служба Воронежского Заповедника

В Воронежском заповеднике имени В.М. Пескова молодая пара бобров отпраздновала новоселье в отремонтированном вольере. В шеде №1 «Бобрового городка» начали обновлять помещения для животных. Об этом сообщается на официальной странице природоохранной организации.

Прежде всего были отремонтированы те комнаты, где животные находятся на глазах посетителей. В новом пространстве объединили два стандартных вольера, также были расширены площадка для кормления и бассейн с «хаткой» животных. Уточняется, что отделка нового вольера — это имитация естественной среды обитания речных бобров.

В заповеднике рассказали, что пара бобров чувствует себя отлично на новом месте и что «просторный вольер им пришелся по вкусу». Первая зашла в помещение самка Машка. «Ее кавалер оказался скромнее. Но вот из норы показалась славная мордашка, затем последовало обследование и обнюхивание территории, первый подход к кормовому столику, первое заныривание», — вспомнили специалисты. По их словам, «совместный заплыв с возлюбленной окончательно расставил все точки в освоении жилого пространства».

В заключение работники природоохранной организации сказали, что пока обновлен вольер только для одной семьи. В 2022-м ремонтные работы продолжатся.

У пары зеленых мартышек в воронежском зоопарке имени А.С. Попова ранее появился детеныш. Ника и Максим во второй раз стали родителями.

В ноябре также стало известно, что Калининградский зоопарк встретил нового ленивца и записал первое видео с ним. В организации отметили, что «мужчину в самом расцвете ленивьих сил» привезли из Чехии. Его женили на местной самке по кличке Берди.

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Варвара Кошечкина
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