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У пары зеленых мартышек родился детеныш в Воронеже

У зеленых мартышек Ники и Максима из воронежского зоопарка родился детеныш

У пары зеленых мартышек в воронежском зоопарке имени А.С. Попова появился детеныш. Ника и Максим во второй раз стали родителями. Об этом сообщается на странице зоопарка в соцсети «ВКонтакте».

На данный момент определить пол новорожденного невозможно. При этом отмечается, что это «маленький забавный детеныш», которого любят и заботливо опекают старшие мартышки. У малыша есть «старший брат» по кличке Лайки. Он тоже «не обделяет своим вниманием» новорожденного.

На видеозаписи показали, как в зоопарке Ника, Максим и Лайки следят за малышом. Кроме того, они все вместе обнимаются и расчесываются. В тот момент, когда взрослые мартышки лазят и прыгают по веревкам и каменным основаниям, детеныш пытается сделать первые шаги.

Ранее стало известно, что Калининградский зоопарк встретил нового ленивца и записал первое видео с ним. В организации отметили, что «мужчину в самом расцвете ленивьих сил» привезли из Чехии. Его женили на местной самке по кличке Берди.

Варвара Кошечкина
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