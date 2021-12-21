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Выжившего на шахте «Листвяжная» в Кузбассе горноспасателя выписали из больницы

Глава Кузбасса: выживший на «Листвяжной» горноспасатель Заковряшин выписан из больницы
Александр Заковряшин

Александр Заковряшин. Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Выжившего на кузбасской шахте «Листвяжной» горноспасателя Александра Заковряшина выписали из больницы. Об этом сообщается в Telegram-канале «Цивилев Live».

Губернатор Кузбасса пояснил, что мужчина какое-то время будет проходить амбулаторное лечение. По словам заведующего отделением Кузбасской клинической больницы скорой медицинской помощи имени Подгорбунского Константина Сиворонова, сейчас здоровью и жизни Заковряшина ничего не угрожает.

По сведениям Сергея Цивилева, в настоящее время на амбулаторном лечении находятся 29 пациентов (17 шахтеров, 12 спасателей). С начала отчетного периода сняты с наблюдения 77 пациентов (43 шахтера, 34 спасателя).

Ранее Заковряшин отмечал, что уходом и питанием в больнице он остался доволен. Спасатель подчеркивал, что без проблем вернется к работе, как только позволят врачи.

Взрыв метана в шахте «Листвяжная» в городе Белово Кемеровской области произошел утром 25 ноября. В результате погиб 51 человек, среди них пять горноспасателей, которые отправились на поиски шахтеров. Пострадали 106 человек. Одному из спасателей, Александру Заковряшину, которого посчитали погибшим, удалось покинуть шахту — он вышел к спасателям сам на следующий день после ЧП.

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Анна Щербакова
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