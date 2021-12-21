В Чехии появится самый длинный подвесной мост в мире

В чешской Нижней Моравии появится самый длинный подвесной пешеходный мост в мире. Новую конструкцию в Чехии должны открыть весной 2022 года, пишет «Европульс».

721-метровый мост пересечет долину Млынского ручья от хребта Сламник до хребта Хлум на высоте 1125 метров над уровнем моря. Ближе к концу маршрута пролет поднимается на дополнительные 10 метров.

По словам строителей, конструкция крепится на трос диаметром более семи сантиметров, а ее общий вес после завершения работ достигнет 400 тонн. Добраться до рекордно длинного подвесного моста посетители смогут на канатной дороге.

Ранее самой длинной подобной конструкцией считался подвесной мост с протяженностью пролета 516 метров в португальском геопарке Ароука. Он проходит над рекой Пайва на высоте 176 метров. Конструкция поддерживается стальными тросами и двумя огромными V-образными башнями. Перила и настил выполнены из жесткой открытой сетки, поэтому под собой посетители могут видеть ущелье. Добраться с одного берега на другой по мосту получится за 10 минут.