Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Найдены самые дорогие квартиры России

Skolkovo Realty: в России продается больше 5 тысяч квартир дороже 100 миллионов рублей

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В декабре 2021 года в 18 крупнейших городах России продается около 436 тысяч квартир, из них чуть более процента (или 5,7 тысячи лотов) выставлены по цене выше 100 миллионов рублей, следует из материалов агентства Skolkovo Realty, предоставленных «Ленте.ру».

Как выяснили аналитики, городом-лидером по числу квартир стоимостью свыше 100 миллионов рублей является Москва. Всего в столице нашли более 5 тысяч таких лотов. На втором месте Сочи (301 квартира дороже 100 миллионов). Третье место досталось Санкт-Петербургу — всего там продается 63,6 тысячи квартир, из них 299 — по цене выше 100 миллионов рублей.

Самые дорогие квартиры страны специалисты также обнаружили в Казани, Омске, Красноярске, Краснодаре и Калининграде.

Ранее сообщалось, что в 2021 году цены на первичном рынке элитного жилья в Москве в среднем выросли на 50 процентов. В ряде проектов удорожание квартир и апартаментов было еще более значительным. В одном из них стоимость квадратного метра достигла 3 миллионов рублей.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
МИД Германии ответил на высылку своих дипломатов из России
Россиянам назвали главную уловку аферистов перед Новым годом
Место аварии с участием главы Кузбасса попало на видео
Женщина пережила череду неудач и разбогатела на пять миллионов рублей
Найдены самые дорогие квартиры России
Болезнь Альцгеймера связали с влиянием окружающей среды
Губернатор Кузбасса попал в ДТП на служебном автомобиле
На льду реки Оки нашли лежащего пенсионера из Подмосковья
Центр «Вектор» опубликовал фото частиц омикрон-штамма коронавируса
МЧС начнет проверять противопожарную защиту онлайн
Минцифры заявило о готовности указа об электронных паспортах
России и США предрекли новый и еще более острый кризис весной
В России обеспокоились активизацией террористов в Сирии
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter