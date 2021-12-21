Мать девятилетней студентки МГУ объяснила причину скандала в вузе

Мать девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой, отец которой устроил драку в вузе, объяснила причину скандала в беседе с «МК».

По словам женщины, девочка сдавала предмет «Введение в психологию». Она пошла на экзамен без отца, преподаватель дал ей тянуть билет, заявив, что она обязана писать первый ответ письменно. Теплякова попыталась отказаться, однако ей заявили, что тогда ей не разрешат ответить на второй вопрос.

«На подготовку письменного ответа ей дали 25 минут, хотя это меньше, чем по всем стандартам. Через 25 минут у нее забрали листок, она более-менее успела написать. Потом она стала отвечать на второй вопрос», — заявила мать девочки. По ее словам, после этого Алисе задали еще 10 вопросов, она на все ответила, кроме одного.

Через полтора часа после начала экзамена Евгений Тепляков начал волноваться за дочь. «Она не выходила. Папа говорит: "Пустите меня к ребенку!", но его не пускают к ней. И ребенка не выводят. Более часа прошло, когда Алису все-таки к нему привели», — сказала она.

Видео конфликта отца девочки с сотрудниками вуза появилось в сети ранее. На нем видно, как два охранника держат Евгения, который пытается прорваться к другому мужчине с громкими выкриками. В пресс-службе психологического факультета МГУ сообщили, что преподавателей пришлось закрыть в аудитории ради их безопасности.