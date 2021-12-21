Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Мать девятилетней студентки МГУ объяснила причину скандала в вузе

Мать девятилетней студентки МГУ Тепляковой заявила «МК», что она пошла на экзамен без отца

Фото: Pixabay

Мать девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой, отец которой устроил драку в вузе, объяснила причину скандала в беседе с «МК».

По словам женщины, девочка сдавала предмет «Введение в психологию». Она пошла на экзамен без отца, преподаватель дал ей тянуть билет, заявив, что она обязана писать первый ответ письменно. Теплякова попыталась отказаться, однако ей заявили, что тогда ей не разрешат ответить на второй вопрос.

Материалы по теме:
«Не хочу больше этого зоопарка» Как сложились судьбы российских вундеркиндов
«Не хочу больше этого зоопарка»Как сложились судьбы российских вундеркиндов
23 августа
«Не надо их мучить. Это никому не поможет» Почему «вундеркинд» — опасный ярлык и как надо учить детей? Отвечает профессор
«Не надо их мучить. Это никому не поможет»Почему «вундеркинд» — опасный ярлык и как надо учить детей? Отвечает профессор
6 сентября

«На подготовку письменного ответа ей дали 25 минут, хотя это меньше, чем по всем стандартам. Через 25 минут у нее забрали листок, она более-менее успела написать. Потом она стала отвечать на второй вопрос», — заявила мать девочки. По ее словам, после этого Алисе задали еще 10 вопросов, она на все ответила, кроме одного.

Через полтора часа после начала экзамена Евгений Тепляков начал волноваться за дочь. «Она не выходила. Папа говорит: "Пустите меня к ребенку!", но его не пускают к ней. И ребенка не выводят. Более часа прошло, когда Алису все-таки к нему привели», — сказала она.

Видео конфликта отца девочки с сотрудниками вуза появилось в сети ранее. На нем видно, как два охранника держат Евгения, который пытается прорваться к другому мужчине с громкими выкриками. В пресс-службе психологического факультета МГУ сообщили, что преподавателей пришлось закрыть в аудитории ради их безопасности.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В США задумали введение жестких мер против России при «вторжении на Украину»
Оголяющий тело топ популярного бренда вызвал недоумение у покупателей
Украина укрепила «опасные» участки с Россией
В Подмосковье задержали устроившего стрельбу мужчину
Цены на шампанское в России захотели поднять с Нового года
Полиция вычислила заказчика убийства по его пятизвездочному отзыву киллеру
В Москве возбудили уголовное дело после избиения российского фигуриста-чемпиона
Сбежавший в Белоруссию польский солдат заявил о смертельной опасности на родине
Рэпер Гуф женился во второй раз
Однокурсница девятилетней студентки МГУ рассказала о ее пропусках занятий
Андрей Макаревич станет отцом в четвертый раз
В США вспомнили о владевшей крупнейшим в мире флотом Ту-160 Украине
Билл Гейтс назвал сроки окончания пандемии коронавируса
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter