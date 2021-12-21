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В МГУ рассказали о спасении преподавателей от разъяренного отца Тепляковой

Психфак МГУ: во время нападения отца Алисы Тепляковой преподавателей пришлось прятать
Начало событий в новости В МГУ раскрыли детали нападения отца девятилетней студентки на сотрудника вуза

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

Преподавателей факультета психологии МГУ имени Ломоносова, которые принимали экзамен у девятилетней студентки Алисы Тепляковой, ради их безопасности пришлось закрыть в аудитории в момент нападения разъяренного отца девочки на охрану. Об их спасении «Ленте.ру» рассказала пресс-секретарь психфака МГУ Александра Долгих.

«Он большой... Преподаватели не должны встречаться с таким натиском. Мы прикрыли дверь, чтобы он не мог туда пробраться», — отметила Долгих. По ее словам, после инцидента преподавателей вывели через черный ход.

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Долгих уточнила, что в комиссию, которая принимала экзамен у Тепляковой, входили профессоры и кандидаты наук. «Задача охраны была в том, чтобы прекратить это не самое приятное зрелище», — объяснила пресс-секретарь действия администрации факультета.

Видео конфликта отца девочки с сотрудниками вуза появилось в сети ранее. На нем видно, как двое охранников держат Евгения, который пытается прорваться к сотруднику университета с громкими выкриками. По словам Долгих, причина такого поведения Теплякова неясна. По данным Telegram-канала «Осторожно новости», мужчина якобы устроил конфликт из-за плохой оценки дочери.

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Ольга Галковская
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