В МГУ рассказали о спасении преподавателей от разъяренного отца Тепляковой

Преподавателей факультета психологии МГУ имени Ломоносова, которые принимали экзамен у девятилетней студентки Алисы Тепляковой, ради их безопасности пришлось закрыть в аудитории в момент нападения разъяренного отца девочки на охрану. Об их спасении «Ленте.ру» рассказала пресс-секретарь психфака МГУ Александра Долгих.

«Он большой... Преподаватели не должны встречаться с таким натиском. Мы прикрыли дверь, чтобы он не мог туда пробраться», — отметила Долгих. По ее словам, после инцидента преподавателей вывели через черный ход.

Долгих уточнила, что в комиссию, которая принимала экзамен у Тепляковой, входили профессоры и кандидаты наук. «Задача охраны была в том, чтобы прекратить это не самое приятное зрелище», — объяснила пресс-секретарь действия администрации факультета.

Видео конфликта отца девочки с сотрудниками вуза появилось в сети ранее. На нем видно, как двое охранников держат Евгения, который пытается прорваться к сотруднику университета с громкими выкриками. По словам Долгих, причина такого поведения Теплякова неясна. По данным Telegram-канала «Осторожно новости», мужчина якобы устроил конфликт из-за плохой оценки дочери.