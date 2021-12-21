В МГУ раскрыли детали нападения отца девятилетней студентки на сотрудника вуза

Отец девятилетней студентки психфака МГУ имени Ломоносова Алисы Тепляковой Евгений напал на заместителя декана факультета по административно-хозяйственной деятельности во время экзамена дочери. Без объяснения требований он попытался прорваться в здание вуза. Такие подробности «Ленте.ру» раскрыла пресс-секретарь психфака МГУ Александра Долгих.

У нас проходил сегодня экзамен у Алисы Тепляковой. Она сдавала экзамен одна, папа ожидал на посту охраны. Ему место выделили. Теплое. Чтобы не мерз. И в какой-то момент, когда Алиса спускалась в сопровождении тьютора в сторону туалета, папа решил прорваться на факультет с криками, что мы все плохие и он хочет поговорить с преподавателями Александра Долгих пресс-секретарь психфака МГУ

По ее словам, преподавателей администрации факультета пришлось спрятать в аудитории. «Он большой... Преподаватели не должны встречаться с таким натиском. Мы прикрыли дверь, чтобы он не мог туда пробраться», — отметила Долгих. Она уточнила, что Евгений не бил охранников, но сделал больно одному из пытавшихся остановить его сотрудников вуза «за счет того, что пихал его всем своим весом».

«До этого он час спокойно сидел, ожидал, приняв позицию, что экзамен сдает только Алиса. Ему были направлены все правила проведения процедуры экзамена, с которыми он согласился. Поэтому я не могу вам сказать, какие требования у него были. Он их не озвучил. Он просто пытался прорваться к преподавателям и сотрудникам учебной части. Зачем? Неясно», — сказала Долгих.

Также она добавила, что все это происходило на глазах девятилетней Алисы и других студентов.

Видео конфликта отца девочки с сотрудниками вуза появилось в сети ранее. На нем видно, как двое охранников держат Евгения, который пытается прорваться к сотруднику университета с громкими выкриками. По данным Telegram-канала «Осторожно новости», мужчина якобы устроил конфликт из-за плохой оценки дочери.