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Нападение на завкафедрой отца девятилетней студентки МГУ попало на видео

Появились кадры нападения отца 9-летней студентки МГУ Тепляковой на завкафедрой

Евгений Тепляков, отец девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой, напал на завкафедрой. Соответствующий видеоролик опубликовал Telegram-канал «РИА Новости».

На кадрах ролика видно, как двое охранников держат Евгения, который пытается прорваться к сотруднику университета с громкими выкриками. Инцидент произошел на глазах девятилетней Алисы.

«Мы отказываемся от экзаменов», — выкрикнул, вероятно, Евгений во время потасовки.

О нападении Теплякова на завкафедрой стало известно 21 декабря. По данным Telegram-канала «Осторожно новости», мужчина устроил конфликт в здании факультета психологии из-за плохой оценки дочери.

В ноябре сообщалось, что активисты собирают подписи на имя детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой с просьбой проверить эмоциональное и физическое состояние девятилетней студентки Алисы Тепляковой. По их мнению, у Алисы измученный вид: бледность, темные круги под глазами, обкусанные губы, кроме того, присутствует ссадина на лице.

Никита Абрамов
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