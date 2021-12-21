В США ответили на вопрос о встрече Путина и Байдена

Госсекретарь США Энтони Блинкен ответил на вопрос о предстоящей встрече главы США Джо Байдена с лидером РФ Владимиром Путиным, заявив, что новых встреч пока не планируется. Его слова приводит РИА Новости.

«Нет планов делать это сейчас», — сказал Блинкен, добавив, что переговоры должны идти «на фоне деэскалации ситуации», имея в виду ситуацию вокруг Украины.

Кроме того, по словам Блинкена, США хотят, чтобы Россия снизила напряженность, отведя войска от границы с Украиной. «Гораздо более подобающим является ведение переговоров в таких условиях, нежели когда продолжается рост напряженности», — сказал госсекретарь.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что общение Путина и Байдена прошло в атмосфере взаимного уважения, хоть их и нельзя назвать друзьями.

7 декабря президенты России и США провели переговоры по видеосвязи. Российский лидер вышел на связь с американским президентом из своей резиденции в Сочи.