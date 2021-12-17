Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Песков рассказал об общении Путина и Байдена

Пресс-секретарь Песков: Путина и Байдена нельзя назвать друзьями
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что общение президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена прошло в атмосфере взаимного уважения, хоть их и нельзя назвать друзьями. Об он сказал в интервью RTVI.

Пресс-секретарь главы государства напомнил, что Путин общался с Байденом будучи еще в должности премьер-министра России, во время проведения международных мероприятий.

Ранее Песков заявил, что конкретных договоренностей по дате новых переговоров Путина и Байдена нет. По его мнению, вероятность такой встречи до конца 2021 года существует.

7 декабря президенты России и США провели переговоры по видеосвязи. Российский лидер вышел на связь с американским президентом из своей резиденции в Сочи.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Сотак
Обсудить
Последние новости
В Петербурге на верфи загорелся строящийся корабль
Власти США передумали помогать тысячам чернокожих фермеров
Россия ответила на санкции Британии из-за дела Навального
Стали известны сроки начала поставок нового транспорта в Москву
В Туркмении провели специальную конференцию о стихотворении президента
Раскрыт секрет заклепок на джинсах
Появились подробности пожара на петербургской верфи
«Защищающие» от 5G бусы оказались опасными
Спасенная от забоя свинья написала картину и заработала два миллиона рублей
ФСБ поймала полицейского с мефедроном
Депутат Европарламента назвал Крым частью России
Раскрыто место российских ракетных двигателей в мире
Стриптиз невесты на собственной свадьбе попал на видео
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter