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России предрекли рост стоимости жилья из-за отказа от мигрантов

«Известия»: отказ от мигрантов может увеличить стоимость жилья в России на 10–40 процентов

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Полный отказ от мигрантов на российских стройках может увеличить себестоимость жилья на 10–40 процентов, пишут «Известия» со ссылкой на результаты опроса застройщиков по всей стране. Исследование провел первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев при поддержке «Деловой России».

По мнению 24 процентов опрошенных, от иностранной рабочей силы отказаться будет в принципе невозможно. 28 процентов заявили, что это может произойти в течение 3–5 лет, 47 процентов назвали срок в год-два, 1 процентов упомянули 5–10 лет. Сам Кошелев считает, что Россия пока не готова к кардинальному изменению кадрового состава на стройплощадках.

«В нынешней ситуации полный запрет мигрантов, по сути, приведет к приостановке строительства, невыполнению обязательств застройщиками перед гражданами в установленные сроки», — предрек член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

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В аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина изданию заявили, что сегодня говорить о полном отказе от мигрантов сложно. Дефицит рабочей силы существенно сказывается на стоимости строительства, указали чиновники. В Минстрое отметили, что иностранная рабочая сила нужна для решения масштабных задач, стоящих перед стройотраслью.

По оценке Кошелева, «кадровый голод» испытывают 30–50 процентов российских застройщиков, поэтому нужно повышать квалификацию российских рабочих и увеличивать популярность строительных профессий. Депутат и «Деловая Россия» планируют направить в Минстрой предложение о запуске федеральной программы подготовки и повышения квалификации отечественных кадров в сфере строительства.

Ранее стало известно, что трудовым мигрантам в России с 29 декабря 2021 года будут выдавать патенты на работу в форме карты с чипом, содержащим электронное изображение лица и отпечатки пальцев рук. Соответствующий приказ подписал глава МВД Владимир Колокольцев.

Нина Ташевская
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