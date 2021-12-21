Любовницы женатых мужчин рассказали о планах их возлюбленных на Рождество

Несколько любовниц и один любовник женатых людей поделились своими историями и рассказали о планах на Рождество. Их откровения публикует The Sun.

37-летняя Ребекка Джейн из Манчестера, Англия, долгое время дружила с коллегой по работе и его женой. Мужчина проявлял к ней интерес и несколько раз приглашал на свидания, но она отказывалась. Все изменилось после того как Джейн пережила тяжелый разрыв отношений и решила отвлечься. В итоге между коллегами начался роман.

По словам Джейн, она решила прекратить отношения с женатым мужчиной в Рождество, которое она отмечала с любовником и его женой. Женщина призналась, что не смогла справиться с чувством стыда. В итоге жена ее возлюбленного обо всем узнала, расстроилась и написала родителям любовницы о том, какая та плохая.

Однако не все любовницы заботятся о чувствах жен своих избранников. 26-летняя Эмма Риветт из Брайтона, графство Восточный Суссекс, планирует следующее Рождество отметить в компании возлюбленного, который пообещал уйти из семьи ради нее. По словам Риветт, в начале отношений она не подозревала, что ее партнер женат, и не планировала ничего серьезного.

Британка призналась, что довольна своим положением — ее осыпают подарками и украшениями, помогают оплатить учебу в магистратуре и планируют отвезти в отпуск на неделю. «Но я с ним не из-за денег. У нас общие мечты. Он говорит, что уйдет от жены после Рождества. Мы внесли залог за дом и планируем переехать в феврале следующего года. А пока праздники вдали от него — это освобождение и удовольствие. Я проведу это время с семьей и друзьями», — рассказала Риветт.

32-летний бизнесмен Сэм Джонсон из Лондона, Англия, познакомился с замужней женщиной в интернете. Новая знакомая сразу рассказала о муже и детях, однако это не смутило Джонсона, который не искал ничего серьезного. В итоге пара регулярно занимается сексом втайне от супруга женщины, и не планирует ничего менять или выводить отношения на другой уровень.

Мужчина отметил, что не расстраиваться из-за того, что любовница встретит Рождество с семьей. Более того, он даже не надеется получить от нее поздравление.

Ранее сообщалось, что семейный психолог Мишель Девани назвала признаки мужской измены и объяснила, как понять, что партнер живет на две семьи. Она объяснила, что изменники склонны усложнять доступ к своему телефону и менять привычный образ жизни.