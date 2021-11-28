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Психолог назвала признаки мужской измены

Психолог Девани: женщина, которой изменяют, чувствует, что что-то не так
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Фото: fizkes / Shutterstock

Семейный психолог Мишель Девани назвала признаки мужской измены и объяснила, как понять, что партнер живет на две семьи. Об этом она рассказала в своем блоге.

Девани объяснила, что мужчины заводят вторую семью, потому что их связь с любовницей со временем может перерастать во что-то большее, чем просто интимные отношения, а отказываться от жены они не хотят, поскольку привыкли к определенным отношениям. Психолог уверена, что рано или поздно женщина, которой изменяют, начинает чувствовать, что что-то не так. «Это не миф, что женщины обладают "шестым чувством", они обязательно обнаружат обман. Другое дело, как собрать доказательства», — отметила специалист.

Одним из признаков измены может быть желание охранять телефон, говорит Девани. Если мужчина боится оставить гаджет без присмотра или устанавливает на нем сложный пароль, то, скорее всего, он что-то скрывает. Психолог также считает, что если партнер изменил однажды, то вероятность возникновения новых связей на стороне возрастает.

Об измене может свидетельствовать резко изменившийся образ жизни партнера, считает Девани. Например, привыкший подолгу спать по утрам в выходные мужчина может начать просыпаться раньше и уезжать на срочные деловые встречи или встречи с друзьями.

Обычно изменяющий человек становится подозрительным и начинает агрессивно охранять свою территорию, отметила психолог. Свидетельством неверности может стать нежелание мужчины появляться вместе со своей партнершей на публике. В ответ на вопросы о том, где был мужчина, может последовать агрессия и обвинения женщины в том, что она устраивает ему допросы.

Тем, кто сомневается в верности партнера, Девани рекомендует открыто поговорить с ним о своих чувствах и по возможности собрать информацию у друзей и родственников.

Ранее сообщалось, что самопровозглашенная «разрушительница домашнего очага» из США назвала главные признаки, по которым можно распознать измену партнера — в список вошли частые походы в душ и подарки без повода. Забывчивость и отсутствие внимания к словам тоже может указывать на неверность.

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