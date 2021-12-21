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Россиян предупредили о росте ставок по ипотеке выше 10 процентов годовых

Экономист Кричевский: ставки по ипотеке могут достичь 10,5 процента в начале 2022 года

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

В 2022-м российский рынок ипотечного кредитования будет постепенно сокращаться, заявил «Аргументам и Фактам» эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. Ставки по ипотеке покажут рост — они могут достичь 10,5 процента уже в начале года, предупредил он.

Как отметил экономист, «все возможные варианты привлечения клиентов банки за пандемию выбрали». Повышенный спрос на недвижимость позволил банкирам заработать в 2021-м 2,5 триллиона рублей, а застройщикам — 1,31 триллиона только за 11 месяцев года, указал Кричевский.

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По его словам, в 2022-м постепенно будут сходить на нет совместные ипотечные программы банков и застройщиков, в рамках которых кредиты выдают под 6-7 процентов вместо рыночных 9-9,5 процента.

«Что касается ставок по ипотеке, то они в любом случае пробьют 10 процентов годовых, поскольку будут корректироваться вслед за ключевой ставкой ЦБ, — пояснил Кричевский. — С учетом очень плохих инфляционных ожиданий в первом квартале следующего года она [ставка] легко может добраться до 10,5 процента».

Ранее стало известно, что к декабрю 2021-го средний размер выданных ипотечных кредитов в России достиг рекордных 3,71 миллиона рублей. Только за ноябрь средняя сумма ипотеки увеличилась на 4,7 процента.

Нина Ташевская
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