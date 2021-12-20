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Россияне увеличили суммы ипотеки

НБКИ: средняя сумма выданных ипотечных кредитов в России достигла 3,71 миллиона рублей

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

В ноябре 2021 года средний размер выданных ипотечных кредитов в России достиг рекордных 3,71 миллиона рублей. По сравнению с предыдущим месяцем средняя сумма ипотеки увеличилась на 4,7 процента, свидетельствуют данные «Национального бюро кредитных историй» (НБКИ), предоставленные «Ленте.ру».

По информации НБКИ, в минувшем ноябре самый большой средний размер выданных ипотечных кредитов среди 30 регионов РФ — лидеров по объемам жилищного кредитования — был отмечен в Москве (7,62 миллиона рублей), Московской области (5,92 миллиона), Санкт-Петербурге (4,93 миллиона), а также в Ленинградской и Тульской областях (в обеих — 4,27 миллиона рублей).

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«Полтора года средний чек ипотечного кредита растет почти непрерывно, — отмечают аналитики. — После некоторого снижения весной 2020 года, в дальнейшем он не только вернулся к "допандемийному" уровню, но и существенно его превысил (...). Банки по-прежнему достаточно консервативно подходят к процессу ипотечного кредитования, стараясь выдавать кредиты на покупку жилья прежде всего заемщикам хорошего кредитного качества с высоким персональным кредитным рейтингом».

Ранее сообщалось, что осенью 2021-го средний срок ипотеки в России увеличился на 4,1 месяца, до рекордных 250,9 месяца. Средняя ставка по жилищным кредитам в стране в октябре снизилась на 0,03 процентного пункта, до 7,7 процента, подсчитали аналитики ЦБ.

Нина Ташевская
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