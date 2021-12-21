Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Мутко поделился опытом покупки квартиры в 1990-х

Глава «Дом.рф» Мутко рассказал о покупке квартиры в конце 90-х на кредитные деньги

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Глава института развития «Дом.рф» Виталий Мутко в 1990-е годы покупал квартиру на кредитные деньги. Об этом он рассказал в интервью РБК. По словам Мутко, ипотеки в России тогда еще не было.

«Когда в конце 1990-х покупал квартиру, еще не было ипотечных программ и 214 закона [о долевом строительстве]. Я тогда работал президентом ФК "Зенит". Мы с семьей брали обычный кредит в банке, подписывали соглашение с застройщиком. Он строил — правда, на два года задерживал сдачу. А вот мои дети брали уже полноценную ипотеку», — поделился опытом Мутко.

Материалы по теме:
Лихие нулевые. Ипотека без первого взноса и другие способы купить жилье, не имея никаких сбережений
Лихие нулевые.Ипотека без первого взноса и другие способы купить жилье, не имея никаких сбережений
2 июля
«Мы смотрим, шепелявит человек или заикается» Сотрудница банка о том, как на самом деле выдают ипотеку в России
«Мы смотрим, шепелявит человек или заикается»Сотрудница банка о том, как на самом деле выдают ипотеку в России
10 сентября

Гендиректор «Дом.рф» заявил, что в 2022 году цены на новое жилье в России будут «расти на уровень инфляции, не более». «Если 50 процентов жилья покупается за счет ипотеки, и будет снижение темпов ипотечного кредитования, не из чего будет разгонять эти цены», — констатировал Мутко.

Ранее председатель правления Абсолют банка Татьяна Ушкова заявила, что ставки по ипотечным кредитам в России в 2022 году будут расти. Как отметила эксперт, борьба с инфляцией «пока происходит не очень позитивно».

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
В России предсказали изменение баланса сил в мире благодаря союзу с Китаем
Родители нашли мертвой двухлетнюю дочь в петербургской квартире
«Аэрофлот» запустил новую предновогоднюю распродажу билетов за полцены
В Минздраве рассказали о количестве заразившихся омикрон-штаммом россиян
Россиянина приговорили к сроку за подготовку терактов в Москве
Блогерша раскрыла две распространенные ошибки при мытье волос
На Украине рассказали о планах помешать запуску «Северного потока-2»
Олимпийский чемпион ответил оскорбленным формой СССР финнам
Женщина получила неожиданную просьбу от невесты бывшего мужа и разругалась с ней
Политолог назвал условия для подписания США соглашений о безопасности
В НАТО смирились с необходимостью вести переговоры с Россией по Украине
Поставка российского газа в Германию через Польшу остановилась
Появилось видео с места массового ДТП в Москве
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter