Мутко поделился опытом покупки квартиры в 1990-х

Глава института развития «Дом.рф» Виталий Мутко в 1990-е годы покупал квартиру на кредитные деньги. Об этом он рассказал в интервью РБК. По словам Мутко, ипотеки в России тогда еще не было.

«Когда в конце 1990-х покупал квартиру, еще не было ипотечных программ и 214 закона [о долевом строительстве]. Я тогда работал президентом ФК "Зенит". Мы с семьей брали обычный кредит в банке, подписывали соглашение с застройщиком. Он строил — правда, на два года задерживал сдачу. А вот мои дети брали уже полноценную ипотеку», — поделился опытом Мутко.

Гендиректор «Дом.рф» заявил, что в 2022 году цены на новое жилье в России будут «расти на уровень инфляции, не более». «Если 50 процентов жилья покупается за счет ипотеки, и будет снижение темпов ипотечного кредитования, не из чего будет разгонять эти цены», — констатировал Мутко.

Ранее председатель правления Абсолют банка Татьяна Ушкова заявила, что ставки по ипотечным кредитам в России в 2022 году будут расти. Как отметила эксперт, борьба с инфляцией «пока происходит не очень позитивно».