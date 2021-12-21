Воспитательница детсада отправится под суд за фото белорусского флага на помойке

В белорусском городе Мозырь воспитательница детсада попала в полицию из-за фотографии белорусского флага в помойке. Предположительно, женщина бросила красно-зеленое знамя страны в мусорный контейнер и сфотографировала. Фото обнаружили полицейские и задержали женщину, сообщает Telegram-канал МВД Белоруссии.

«За надругательство над госфлагом задержана воспитатель детсада. Снимок появился в региональном экстремистском Telegram-канале в октябре. Сыщики Мозырского РОВД установили, что к преступному перформансу причастна 50-летняя жительница райцентра», — говорится в заявлении ведомства. Сотрудники добавили, что сама женщина утверждает, что сделала фотографию «забавы ради».

Теперь воспитательницу признали подозреваемой по уголовном делу, она отправится под суд. Ей грозит статья 370 Уголовного кодекса Белоруссии «Надругательство над государственными символами». По такому обвинению можно получить до трех лет лишения свободы. После задержания женщину поместили в изолятор.

Правоохранители добавили, что это не первый случай контактов органов внутренних дел с сотрудницей детсада. Ранее она привлекалась к административной ответственности за участие в митинге в Мозыре.

Ранее в декабре в Полоцке задержали мужчину, который покрасил дом в бело-красно-белый цвет. Полицейские сочли раскраску дома одиночным пикетом, направленным против действующих в Белоруссии властей. Символы аналогичных цветов использует белорусская оппозиция.