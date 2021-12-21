Военный политолог рассказал об ответе России на размещение ракет НАТО на Украине

России есть чем ответить на размещение ракет НАТО в Украине, уверен военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Александр Перенджиев. В разговоре с «Лентой.ру» он рассказал, что армия может не только уничтожить ракеты противника, но и нанести упреждающие удары, чреватые человеческими жертвами.

Если инфраструктура НАТО появится на Украине, подлетное время ракет альянса сократится до 7-10 минут, а при размещении гиперзвукового оружия — до пяти. Такие последствия назвал президент России Владимир Путин. Перенджиев убежден: стране есть чем ответить на эту угрозу, о чем уже не раз предупреждал президент.

«Получите неприятный сюрприз»

Сказать точно, какие именно шаги предпримет Россия в случае военной угрозы, невозможно, поскольку это является военной тайной, отметил политолог. Тем не менее, он обратил внимание на то, что Владимир Путин уже не раз предупреждал Запад о возможном ответе на угрозу. Кроме того, подобные примеры уже встречались в истории нашей страны.

«Мы можем блокировать противника, как это уже происходило с британским флотом. Можем "выключать" военно-технические устройства, включая боевые корабли. Так уже было в Черном море, когда наш самолет полностью "выключил" американский военный корабль, превратив его просто в посудину. Мы не можем точно знать, какие еще секреты припасены у наших военных, но Путин говорит четко: не хотите предпринимать дружественные шаги, получите неприятный сюрприз», — подчеркнул политолог.

Кроме того, по словам Перенджиева, Россия может уничтожить вражеские ракеты еще до того, как они нацелятся в нашу сторону и приготовятся к пуску.

«То есть, речь уже о пунктах управления ракетами. И, соответственно, о человеческих жертвах. Путин предупреждал, что так и будет. Важно также, что мы располагаем не только сухопутной техникой, но и морской, речь, в том числе, о подразделениях, находящихся в Крыму. Наша система мониторинга, радио-локационная система работают в полном напряжении. Хотелось бы, кстати, напомнить еще и о том, что были случаи, когда американцы обнаруживали, что наши подлодки находятся в их водах только спустя месяц. А удары из-под воды мы тоже отрабатываем. Так что речь может идти еще и о таких сюрпризах», — предположил политолог.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров РФ с НАТО и США о гарантиях безопасности. Согласно документу, Соединенные Штаты не должны создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО.