Назван уровень цены на нефть в 2022 году

В 2022 году цены на нефть будут держаться выше уровня в 60 долларов за баррель. Такую стоимость назвал вице-президент «Лукойла» по стратегическому развитию Леонид Федун в интервью телеканалу «Россия 24».

«Что касается объемов, то они практически будут увеличиваться по мере того, как будет ОПЕК+ принимать свои решения. Опять-таки, все зависит от того пресловутого омикрона», — прокомментировал он и добавил, что мировой спрос на нефть может вернуться к допандемийным показателям уже в конце 2022-го.

Ранее в декабре Федун предупреждал о рисках драматического роста цен на нефть. По его словам, спрос на нефть в будущем не будет удовлетворяться существующими проектами, а отрасль можно назвать сильно недоинвестированной. Федун считает, что до 2030 года потребление нефти будет стабильным, однако затем последует резкое снижение спроса — сначала в Европе, а потом в США и Китае.

Со своей стороны эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов считает, что в будущем году стоимость нефти будет постепенно снижаться на фоне переизбытка поставок. Специалист предсказал, что к концу 2022 года цены на нефть снизятся. Однако среднегодовой уровень ее стоимости будет держаться около уровня в 71 доллар за баррель, зафиксированного в 2021 году.