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Три самолета не смогли приземлиться в российском аэропорту из-за непогоды

МЧС: 3 самолета не смогли приземлиться в аэропорту Оренбурга и сели на запасных аэродромах

Фото: pixabay.com

Три самолета не смогли совершить посадку в аэропорту Оренбурга из-за непогоды утром во вторник, 21 декабря, они приземлились на запасных аэродромах. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС по российскому региону.

Самолеты сели в международном аэропорту Бегишево в Нижнекамске в республике Татарстан, а также в международном аэропорту Курумоч в Самаре.

В Оренбурге 21 декабря идут осадки в виде мокрого снега и мороси, температура воздуха поднимается до двух градусов тепла.

20 декабря в московском аэропорту Шереметьево благополучно приземлился самолет из Парижа со сработавшим датчиком неисправности. Отмечается, что самолет А-321 рейса Париж — Москва с проблемным шасси благополучно совершил посадку в 19:38 по московскому времени. В воздухе борт провел около трех с половиной часов. Пострадавших в результате инцидента нет.

Марина Совина
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