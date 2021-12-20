В Москве сел самолет из Франции с проблемным шасси

В московском аэропорту Шереметьево благополучно приземлился самолет из Парижа со сработавшим датчиком неисправности. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что самолет А-321 рейса Париж — Москва с проблемным шасси благополучно совершил посадку в 19:38 по московскому времени. В воздухе борт провел около трех с половиной часов. Пострадавших в результате инцидента нет.

Также стало известно о том, что ранее направлявшееся из столицы Франции в Москву воздушное судно запросило экстренную посадку из-за сработавшего датчика неисправности противобуксовочной системы.

Ранее в декабре пассажирский самолет авиакомпании «Ямал», летевший из Москвы в Ноябрьск, сменил курс по технической причине и вынужденно сел в другом городе. Так, воздушное судно произвело посадку на запасном аэродроме в Тюмени.