Летевший из Москвы самолет сменил курс и вынужденно сел в другом городе

Пассажирский самолет авиакомпании «Ямал», летевший из Москвы в Ноябрьск, сменил курс по технической причине и вынужденно сел в другом городе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру.

Самолет произвел посадку на запасном аэродроме в Тюмени. На борту воздушного судна находились 44 человека, в том числе двое несовершеннолетних. Пострадавших нет. Причина неисправности в настоящий момент усанавливается.

По данным агентства, транспортная прокуратура взяла под контроль предоставление пассажирам услуг, которые предусмотрены федеральными авиационными правилами.