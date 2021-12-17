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Летевший из Москвы самолет сменил курс и вынужденно сел в другом городе

РИА Новости: летевший из Москвы в Ноябрьск самолет сел в Тюмени по технической причине

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Пассажирский самолет авиакомпании «Ямал», летевший из Москвы в Ноябрьск, сменил курс по технической причине и вынужденно сел в другом городе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру.

Самолет произвел посадку на запасном аэродроме в Тюмени. На борту воздушного судна находились 44 человека, в том числе двое несовершеннолетних. Пострадавших нет. Причина неисправности в настоящий момент усанавливается.

По данным агентства, транспортная прокуратура взяла под контроль предоставление пассажирам услуг, которые предусмотрены федеральными авиационными правилами.

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Мария Гейн
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