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Болезнь Альцгеймера связали с влиянием окружающей среды

Journal of Neurology: накопление амилоидных бляшек в мозге связали с окружающей средой

Изображение: Jensflorian / Wikimedia Commons

Ученые Университета Южного Уэльса впервые выяснили, какой вклад в развитие болезни Альцгеймера вносят гены и окружающая среда. Для этого исследователи изучили однояйцевых и дизиготных близнецов, определяя накопление амилоидных бляшек в мозге пациентов с помощью позитрон-эмиссионной томографии (ПЭТ). Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Journal of Neurology.

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Ученые часто прибегают к исследованию однояйцевых близнецов, у которых геномы почти на 100 процентов идентичны, чтобы связать действие генов и факторов окружающей среды с развитием различных заболеваний. Любые фенотипические или поведенческие различия у однояйцевых близнецов, скорее всего, обусловлены мощным действием факторов окружающей среды, несмотря на наличие многих общих черт. У дизиготных или разнояйцевых близнецов, которые также взрослеют вместе, имеется лишь 50 процентов идентичных генов, то есть генетические различия у них, наоборот, сильнее, чем различия в факторах окружающей среды.

В исследовании приняли участие 61 пара однояйцевых близнецов и 42 дизиготные пары в возрасте 71 года, которым провели ПЭТ-сканирования для выявления степени накопления амилоида — белка, который начинает скапливаться в головном мозге на ранней стадии болезни Альцгеймера. Оказалось, что гены играют лишь умеренную роль в накоплении амилоидов в головном мозге.

Однако специалистам пока не удалось выяснить, какие сторонние факторы способствуют болезни Альцгеймера. Так, гипертония, диабет, высокий уровень холестерина или сердечные заболевания оказались не связаны с риском накопления амилоида в головном мозге. Авторы работы отмечают, что необходимы более масштабные исследования.

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Александр Еникеев
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