США пообещали не допустить разработку Ираном ядерного оружия

Администрация США не считает, что переговоры с Ираном по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе близки к провалу, но Вашингтон и Израиль не допустят разработки иранским правительством атомной бомбы. Такое заявление сделал представитель вашингтонской администрации высокого ранга в ходе телефонного брифинга для журналистов, его цитиурует ТАСС.

«Я бы не стал характеризовать их (переговоры с Ираном, — прим. «Ленты.ру») как близкие к провалу. США и Израиль полностью солидарны в своем стремлении добиться того, чтобы Иран никогда не смог заполучить ядерное оружие», — заявил он.

Чиновник отметил, что предстоящий визит помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана в Израиль не связан напрямую с ходом переговоров по ядерной сделке. По его словам, поездка была спланирована давно. Представитель администрации добавил, что поездка Салливана станет «кульминацией тесного взаимодействия, которое продолжалось в течение целого года».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США продумывают дальнейшие шаги в отношении Ирана на случай провала переговоров в Вене по ядерной программе. Она сообщила, что президент США Джо Байден дал поручение команде, занимающейся вопросами национальной безопасности, быть готовой к провалу дипломатии и рассмотреть другие варианты действий.

15 декабря Иран заявил, что вернется к СВПД только в случае, если США полностью отменят все санкции в отношении Тегерана и не выйдут вновь из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. В США в ответ заявили, что готовы снять с Ирана санкции, но лишь те, что противоречат СВПД.

