В Совете Федерации обсудили комплексный план развития Норильска

В Совете Федерации прошло рабочее совещание, которое было посвящено ходу реализации комплексного плана социально-экономического развития Норильска. Об этом сообщает «Газета.Ru».

По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, реализация комплексного плана движется опережающими темпами. Так, согласно соответствующему документу, на развитие северного города до 2035 года будет направлено 120 миллиардов рублей. Из них 24 миллиарда — из средств федерального бюджета, 14,8 миллиарда — из средств консолидированного бюджета Красноярского края и 81,3 миллиарда — из средств «Норильского никеля».

В свою очередь, президент «Норникеля» Владимир Потанин подчеркнул, что благополучная жизнь Норильска невозможна без развития компании. Он отметил, что миссия сегодняшнего поколения состоит в том, чтобы обеспечить городу успех, процветание и устойчивое развитие производства.

Вместе с тем глава Красноярского края Александр Усс добавил, что недавно правительство утвердило комплексный план развития Норильска до 2035 года, но некоторые мероприятия начали выполнять до подписания документа.

«Понимание ответственности и конструктивный настрой, который есть у всех участников этого большого дела, дают все основания считать, что уже через год мы получим первые значимые результаты, а через несколько лет Норильск обретет черты настоящей столицы Российской Арктики», — отметил Усс.

Также глава Норильска Дмитрий Карасев добавил, что данные соглашения являются реальным примером государственно-частного партнерства.

Ранее стало известно, что в Норильске открылся первый из пяти современных медицинских центров компании «Норникель». Отмечается, что в клинике работают 50 медиков, приглашенных из Башкирии, Калининградской области, Барнаула, Оренбурга, Москвы, Владивостока, Якутска и Кисловодска.