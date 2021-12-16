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69-я параллель

В Норильске откроется пять современных медицинских центров

В Норильске открылся один из пяти современных медицинских центров компании «Норникель»

Фото: пресс-служба «Норникеля»

В Норильске открылся первый из пяти современных медицинских центров компании «Норникель». Об этом сообщается на сайте компании.

Клиника открылась на улице Севастопольской. Посетители уже успели оценить просторное светлое помещение с современным диагностическим оборудованием. В строительство и оснащение медцентра компания инвестировала почти 200 миллионов рублей. В клинике работают 50 медиков, приглашенных из Башкирии, Калининградской области, Барнаула, Оренбурга, Москвы, Владивостока, Якутска и Кисловодска.

В «Норникеле» отметили, что привлечение врачей из других регионов будет продолжаться, таким образом планируют восполнить дефицит медицинских кадров в Норильске.

«Задача, которую поставил перед собой "Норникель" к 2025 году — обеспечить для наших сотрудников и членов их семей 100-процентный доступ к своевременной и современной медицинской помощи. Наш проект построен на самых успешных примерах в России и за рубежом», — рассказала старший вице-президент компании Лариса Зелькова.

По ее словам, компания подходит к вопросу комплексно: строит медцентры, предоставляет сотрудников санаторно-курортное лечение, анализирует данные о здоровье работников.

Кроме сотрудников компании «Норникель» в медцентрах смогут обслуживаться и другие жители города. Прием пациентов будет вестись на коммерческой основе, в том числе и по программе добровольного медицинского страхования. В первый месяц клиника будет работать в тестовом режиме, в полную мощь медцентр начнет функционировать с 11 января.

Ранее сообщалось, что Правительство России утвердило комплексный план развития Норильска до 2035 года. На реализацию программы будет потрачено 120 миллиардов рублей. Соответствующий документ подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

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Анна Филипенко
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