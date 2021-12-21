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ВМФ России скрытно развернул корабли в Тихом океане

Глава МО Шойгу: ВМФ России впервые провел скрытное развертывание кораблей в Тихом океане

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Военно-морской флот (ВМФ) России впервые в ходе учений провел скрытное развертывание кораблей в Тихом океане. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Министерства обороны России, передает РИА Новости.

«Впервые в новейшей истории проведено оперативное учение с группировкой сил Тихоокеанского флота в дальней морской зоне», — сказал Шойгу, уточнив, что скрытное развертывание кораблей было проведено в удаленном районе Тихого океана.

В то же время на архипелаге Земля Франца Иосифа была проведена комплексная арктическая экспедиция «Умка», которая не имеет аналогов в мире. В результате все образцы вооружения подтвердили свои технические характеристики.

Ранее 21 декабря Шойгу заявил об историческом рекорде российской ядерной триады: доля современного вооружения в ней достигла 89,1 процента. По его словам, одновременно с поставками российской армии нового вооружения в стране создается и современная инфраструктура, которая будет использоваться стратегическими ядерными силами.

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Варвара Кошечкина
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