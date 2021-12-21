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Шойгу заявил об историческом рекорде российской ядерной триады

Шойгу: доля современного вооружения в ядерной триаде России достигла исторического рекорда

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Доля современного вооружения в составе ядерной триады России достигла исторического рекорда — 89,1 процента. Об этом заявил глава Минобороны страны Сергей Шойгу на годовой коллегии военного ведомства, передает «Интерфакс».

«Уровень современности в ядерной триаде доведен до самого высокого показателя за всю историю ее существования», — сообщил министр, подчеркнув, что добиться подобных результатов удалось за счет «масштабной и целенаправленной работы».

По словам Шойгу, одновременно с поставками российской армии нового вооружения в стране создается и современная инфраструктура, которая будет использоваться стратегическими ядерными силами. Так, только за 2020 год в России были построены 690 высокотехнологичных объектов, уточнил глава Минобороны.

Ранее в декабре начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что в настоящее время почти все пусковые установки наземных стратегических ядерных сил России — более 95 процентов — находятся в постоянной готовности к боевому применению. По его словам, состояние ядерной триады России обеспечивает решение «задач сдерживания».

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Варвара Кошечкина
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