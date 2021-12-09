Россия подготовила к применению почти все наземное ядерное оружие

В настоящее время почти все пусковые установки наземных стратегических ядерных сил (СЯС) России — более 95 процентов — находятся в постоянной готовности к боевому применению. Об этом в четверг, 9 декабря, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, передает РИА Новости.

По его словам, в российской армии продолжается перевооружение на ракетные комплексы «Ярс», а также готовятся пусковые установки ракетного комплекса «Авангард». Кроме того, добавил Герасимов, в ближайшее время морские ядерные силы России получат на вооружение еще один атомный подводный крейсер, оснащенный баллистическими ракетами «Булава».

«В целом состояние ядерной триады России обеспечивает решение задач сдерживания», — заявил глава Генштаба.

При этом он подчеркнул, что развитие российских ядерных сил происходит в строгом соответствии с Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Ранее в декабре сообщалось, что в 2022 году Минобороны может провести в России гиперзвуковые учения. Отмечалось, что новое оружие и методы его применения могут испытать в рамках маневров «Гром», в которых также задействована так называемая ядерная триада России.