Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

Cитуация с коронавирусом в Москве в настоящее время спокойная. Фиксируется еженедельное снижение уровня заболеваемости. Такую оценку дал мэр столицы Сергей Собянин в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19, трансляция которого идет на YouTube-канале.

По словам градоначальника, от предыдущего пика объем заболеваемости уменьшился на две трети. Кроме того, количество госпитализаций сократилось в два раза, а за последнюю неделю доля заболеваемости снизилось на 12 процентов, что свидетельствует о благополучном фоне протекания эпидемии.

Ранее мэр столицы заявил, что в Москве на Новый год пока не планируется дополнительных ограничений, связанных с пандемией COVID-19. По его утверждению, все будет зависеть от ситуации.

Вместе с тем градоначальник назвал основной задачей здравоохранения Москвы — не доводить пациентов с коронавирусом до тяжелого состояния, а лечить амбулаторно. Для этого следует делать максимальное количество ПЦР-тестов для выявления болезни на ранней стадии.