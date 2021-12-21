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Россиян предупредили об опасности использования масел в квартире

Парфюмер Нестерова: сложно рассчитать безопасную концентрацию эфирных масел в доме

Фото: Mindaugas Norvilas / Reuters

Приятный запах в квартире можно обеспечить с помощью специальных диффузоров и спреев с синтетическими веществами. Использовать натуральные эфирные масла нежелательно, заявила РИА Новости парфюмер Валерия Нестерова.

Натуральные масла могут оказаться опасными, так как некоторые из них — сильные аллергены, предупредила эксперт. Рассчитать самостоятельно безопасную концентрацию таких масел в доме сложно. Лучшее решение — выбрать ароматический состав из смешанных ингредиентов (натуральных эфирных масел и синтетических веществ), указала Нестерова.

Она отметила, что отлично наполняют помещения приятными запахами спреи для текстиля, ковров и мягкой мебели. Если нужно взбодриться, лучше использовать цитрусовые ароматы. Смягчить напряжение помогут ванильные и древесные запахи. Эмоции радости позволит испытать запах свежескошенной травы, а на рабочий лад настраивают хвойные ноты, заключила эксперт.

Ранее доктор биологических наук Владимир Чуб рассказал, какие растения благоприятно влияют на атмосферу в квартире и способны уничтожать бактерии. По словам специалиста, комнатные цветы с широкими листьями (аспидистры, эухарисы, любое большое комнатное дерево типа фикуса) испаряют много воды и увлажняют воздух в помещениях. А мирт и розмарин за счет испарения душистых веществ могут уничтожать бактерии. Хлорофитум и традесканция способны поглощать вредные токсины, содержащиеся в воздухе, например, соединения серы или оксиды азота.

Нина Ташевская
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