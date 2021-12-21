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Рейсы с российскими спортсменами на Олимпиаду-2022 отменили

Перевозка российских спортсменов на Олимпиаду затруднилась из-за китайского Нового года

Фото: Cnsphoto / Reuters

Грузопассажирские рейсы, на которых планировалось отправлять российских спортсменов на Олимпийские игры 2022 года в Пекине, отменены из-за празднования китайского Нового года. О ситуации с перевозкой спортсменов сообщает «Матч ТВ».

Руководитель главного управления по обеспечению участия в олимпийских мероприятиях Андрей Конокотин заявил, что с 1 по 14 февраля данные полеты совершаться не будут, поэтому федерациям необходимо придумать выход из затруднительного положения. «Мы вплотную занимаемся решением этого вопроса», — подчеркнул он.

На Олимпиаде в Пекине российские атлеты не смогут выступать под своим флагом из-за санкций, наложенных Спортивным арбитражным судом (CAS) в декабре прошлого года. В течение двух лет Россия также не имеет права принимать крупные международные соревнования.

Олимпиада-2022 состоится в Пекине с 4 по 20 февраля.

Анастасия Борисова
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