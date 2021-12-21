Названы пять основных симптомов омикрон-штамма

Ранние симптомы заражения омикрон-штаммом коронавируса неотличимы от обычной простуды и похожи на легкое течение заболевания, вызванного дельта-штаммом. Об этом заявили ученые из британской компании ZOE, создавшей приложения ZOE COVID Study, передает РИА Новости.

Эксперты отметили, что три «классических» признака COVID-19 — жар, кашель и потерю вкуса и обоняния — зафиксировали только у половины инфицированных омикроном. При этом они назвали пять основных симптомов нового вида вируса: головная боль, насморк, чихание, боль в горле и сильная усталость. Ученые добавили, что некоторые пациенты жаловались также на потерю аппетита и ощущение тумана в голове.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал людей отменить свои планы на новогодние праздники для защиты от распространения омикрон-штамма коронавируса. Он также порекомендовал перенести массовые мероприятия, назвав это трудным, но необходимым решением. По мнению главы ВОЗ, пандемия COVID-19 может закончиться в 2022-м, если 70 процентов населения планеты сделают прививку.