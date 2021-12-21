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Сбежавший в Белоруссию польский солдат заявил о смертельной опасности на родине

Сбежавший в Белоруссию польский военный Чечко: возвращение в Польшу для меня смерть
Эмиль Чечко

Эмиль Чечко. Кадр: «Беларусь 1»

Сбежавший в Белоруссию польский солдат Эмиль Чечко в интервью телеканалу «Беларусь 1» заявил о смертельной опасности, грозящей ему на родине. Его слова приводит РИА Новости.

«Возвращение в Польшу — для меня это смерть», — подчеркнул военный. Он также ответил согласием на вопрос о том, нужна ли ему помощь Минска и хочет ли он остаться жить в республике.

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Чечко добавил, что в случае его возвращения в Польшу в свете того, чем раньше занимались поляки, становится очевидно, что может там ждать дезертировавшего солдата.

Ранее Эмиль Чечко в телеинтервью рассказал, что участвовал в убийствах польскими пограничниками нелегальных мигрантов. При этом он подчеркнул, что польские силовики расстреливали не только нелегалов, но и двух волонтеров, пытавшихся помочь беженцам.

О пересечении польским солдатом белорусской границы стало известно 17 декабря. Он попросил политического убежища в Белоруссии из-за несогласия с политикой, проводимой властями в Варшаве относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами.

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Марина Совина
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