Сбежавший в Белоруссию польский солдат рассказал о расстреле мигрантов

Сбежавший в Белоруссию и попросивший политического убежища польский военнослужащий Эмиль Чечко сообщил, что участвовал в убийствах польскими пограничниками нелегальных мигрантов. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Беларусь 1».

Они выставляли первую группу, убивали их, потом вторую группу, их тоже убивали. Я тоже так делал — стрелял Эмиль Чечко Сбежавший в Белоруссию польский военнослужащий

По его словам, пограничники расстреливали не только мигрантов — жертвами силовиков также стали два волонтера, пытавшихся помочь беженцам.

О пересечении польским солдатом белорусской границы стало известно 17 декабря. В Государственном пограничном комитете Белоруссии заявили, что накануне военнослужащий Вооруженных сил Польши Чечко 1996 года рождения, дезертировавший из 11-го Мазурского артиллерийского полка, был остановлен патрулем на участке пограничной заставы «Тушемля». Он попросил политического убежища в Белоруссии из-за несогласия с политикой, проводимой властями в Варшаве относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами.

Поиски виноватого

Ранее Чечко рассказал, что на родине из него «собираются сделать самого плохого человека». «Говорят, что я создаю проблемы в армии или что вообще я погиб. Это очевидно», — отметил он. При этом в Варшаве уже обвинили Чечко в проблемах с законом. «Солдат, который вчера пропал без вести, имел серьезные проблемы с законом и подал на увольнение из армии. Его не должны были направлять на службу к границе», — указал министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Бывший президент Польши Бронислав Коморовский назвал виновного в побеге польского солдата на территорию Белоруссии. По его мнению, ответственность за сбежавшего военнослужащего должна быть возложена на министра национальной обороны Мариуша Блащака. «Человек, который командует всем, несет ответственность за подобные ситуации. В этом случае министр национальной обороны должен взять на себя моральную и политическую ответственность, — заявил Коморовский. — Именно он отправил этих солдат на границу, хотя они не были подготовлены для замещения пограничников или полицейских».

Кроме того, экс-президент отметил, что, когда он сам был министром обороны, у него также случались похожие ситуации. «Я тогда взял на себя ответственность перед обществом», — напомнил он.

В свою очередь, бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что Чечко необходимо расстрелять.

Преступник, дезертир. Пуля в голову и разжалование. Извините, но иначе и быть не может Вальдемар Скшипчак бывший командующий сухопутными войсками Польши

Он отметил, что солдат перешел на сторону условного врага «в условиях войны». В связи с этим десять лет тюрьмы, которые ему грозят по уголовному обвинению прокуратуры, нельзя считать достаточным наказанием.

Свидетель обвинения

Официальный представитель Генеральной прокуратуры Белоруссии Дмитрий Брылев рассказал, что Минск направит в международные структуры документы для уголовного дела в отношении Польши из-за ситуации с мигрантами. По его словам, ведомство собрало копии доказательств в пяти томах, подтверждающих жестокое обращение Польши с беженцами.

Уточняется, что материалы будут переданы в международные и европейские структуры, в том числе Европарламент, для дачи правовой оценки.

С начала 2021 года на польской территории обнаружили девять тел нелегалов. Пограничники также зафиксировали примерно 40 тысяч попыток незаконно пересечь границу. Это в десятки раз больше, чем в 2020 году. Польские власти и представители других стран ЕС считают, что в разразившемся кризисе виновны белорусские власти, спровоцировавшие наплыв мигрантов.