Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Белоруссия собрала доказательства жестокого обращения Польши с мигрантами

Прокуратура Белоруссии собрала материалы в 5 томах для оценки действий Польши с беженцами

Фото: Lukasz Glowala / Reuters

Белоруссия направит в международные структуры документы для уголовного дела в отношении Польши из-за ситуации с мигрантами. Об этом сообщает ТАСС.

По словам официального представителя Генеральной прокуратуры Белоруссии Дмитрия Брылева, ведомство собрало копии доказательств в пяти томах, подтверждающих жестокое обращение Польши с беженцами.

Уточняется, что материалы будут переданы в международные и европейские структуры, в том числе Европарламент, для дачи правовой оценки.

Ранее в декабре польский военнослужащий Чечко Эмиль попросил политического убежища в Белоруссии из-за несогласия с политикой, проводимой властями в Варшаве относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами. Мужчина встретился с белорусскими военнослужащими на участке пограничной заставы «Тушемля».

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Мария Гейн
Обсудить
Последние новости
Трамп назвал Си Цзиньпина убийцей
На Украине рассказали о желании Киева стать «второй Польшей»
Мамаев перешел в новый клуб
Белоруссия собрала доказательства жестокого обращения Польши с мигрантами
Ольга Бузова нашла наряд для будущего мужа
Стал известен победитель «Детского Евровидения»
Жириновский призвал использовать военную силу против Украины
Жительница Подмосковья сообщила о нашествии «снежных блох»
Вирусолог призвал скорее ввести для россиян штрафы за отказ от вакцинации
Трамп потребовал от Китая компенсаций за ущерб от пандемии COVID-19
Названо число уничтоженных российским «Панцирем» турецких беспилотников
Стал известен возможный мотив кражи кассиршей 23 миллионов из российского банка
Главный тренер сборной России оценил поражение команды в Кубке Первого канала
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter