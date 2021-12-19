Белоруссия собрала доказательства жестокого обращения Польши с мигрантами

Белоруссия направит в международные структуры документы для уголовного дела в отношении Польши из-за ситуации с мигрантами. Об этом сообщает ТАСС.

По словам официального представителя Генеральной прокуратуры Белоруссии Дмитрия Брылева, ведомство собрало копии доказательств в пяти томах, подтверждающих жестокое обращение Польши с беженцами.

Уточняется, что материалы будут переданы в международные и европейские структуры, в том числе Европарламент, для дачи правовой оценки.

Ранее в декабре польский военнослужащий Чечко Эмиль попросил политического убежища в Белоруссии из-за несогласия с политикой, проводимой властями в Варшаве относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами. Мужчина встретился с белорусскими военнослужащими на участке пограничной заставы «Тушемля».