Экс-президент Польши назвал виновного в побеге военнослужащего в Белоруссию

Бывший президент Польши Бронислав Коморовский назвал виновного в побеге польского солдата на территорию Белоруссии. Его слова в субботу, 18 декабря, приводит радиостанция RMF FM.

По его мнению, ответственность за сбежавшего военнослужащего должна быть возложена на министра национальной обороны Мариуша Блащака. «Человек, который командует всем, несет ответственность за подобные ситуации. В этом случае министр национальной обороны должен взять на себя моральную и политическую ответственность, — заявил Коморовский. — Именно он отправил этих солдат на границу, хотя они не были подготовлены для замещения пограничников или полицейских».

Кроме того, экс-президент отметил, что, когда он сам был министром обороны, у него также случались похожие ситуации. «Я тогда взял на себя ответственность перед обществом», — напомнил он.

16 декабря вблизи белорусско-польской границы пограничным нарядом Белоруссии был остановлен военнослужащий Вооруженных сил Польши Чечко Эмиль. Солдат попросил политического убежища из-за несогласия с проводимой политикой Варшавы относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами.