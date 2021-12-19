Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Польский генерал призвал расстрелять бежавшего в Белоруссию солдата

Генерал Скшипчак о побеге солдата Чечко: преступник, дезертир, пуля в голову, разжалование

Фото: Reuters

Польского солдата Эмиля Чечко, сбежавшего в Белоруссию, необходимо расстрелять. Об этом заявил бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак в интервью порталу wPolityce.

«Преступник, дезертир. Пуля в голову и разжалование. Извините, но иначе и быть не может», — призвал к казни поляк.

Материалы по теме:
«Он называл себя спасителем Европы» Литву захлестнул поток беженцев. Что ждет ЕС и как в этом замешан Лукашенко?
«Он называл себя спасителем Европы»Литву захлестнул поток беженцев. Что ждет ЕС и как в этом замешан Лукашенко?
14 июля
«Они скорее умрут в Европе, чем вернутся домой» Как мигранты на границе с Польшей изменили жизнь в Белоруссии
«Они скорее умрут в Европе, чем вернутся домой»Как мигранты на границе с Польшей изменили жизнь в Белоруссии
18 ноября

По его словам, Чечко в условиях войны перешел на сторону условного врага. В связи с этим десять лет тюрьмы, которые ему грозят по уголовному обвинению прокуратуры, нельзя считать достаточным наказанием.

Ранее издание Onet со ссылкой на собственные источники сообщило, что Чечко заподозрили в шпионаже в пользу Минска. По информации портала, такая версия является одной из самых серьезных для польских спецслужб.

О пересечении польским солдатом белорусской границы стало известно 17 декабря. В Государственном пограничном комитете Белоруссии заявили, что накануне военнослужащий Вооруженных сил Польши Чечко 1996 года рождения, дезертировавший из 11-го Мазурского артиллерийского полка, был остановлен патрулем в пограничной полосе.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
На шахте в Кузбассе произошел пожар
В московской квартире нашли тело расчлененной женщины
Названа предварительная причина пожара на шахте в Кузбассе
Сборная России по хоккею осталась без Кубка Первого канала
В Подмосковье школьник признался в мечте о работе наемным убийцей
Умер режиссер «Диверсанта» и «Мосгаза» Андрей Малюков
В мире начало чаще распространяться необычное заболевание
В Литве заявили о готовности поставить на Украину летальное оружие
Польский генерал призвал расстрелять бежавшего в Белоруссию солдата
Американские сенаторы разругались из-за «Северного потока-2»
Украинская журналистка три раза не смогла выговорить одно слово в прямом эфире
В одном из цехов «АвтоВАЗа» в Тольятти прогремел взрыв
Российские хакеры слили в даркнет секретные данные британской полиции
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter