Польский генерал призвал расстрелять бежавшего в Белоруссию солдата

Польского солдата Эмиля Чечко, сбежавшего в Белоруссию, необходимо расстрелять. Об этом заявил бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак в интервью порталу wPolityce.

«Преступник, дезертир. Пуля в голову и разжалование. Извините, но иначе и быть не может», — призвал к казни поляк.

По его словам, Чечко в условиях войны перешел на сторону условного врага. В связи с этим десять лет тюрьмы, которые ему грозят по уголовному обвинению прокуратуры, нельзя считать достаточным наказанием.

Ранее издание Onet со ссылкой на собственные источники сообщило, что Чечко заподозрили в шпионаже в пользу Минска. По информации портала, такая версия является одной из самых серьезных для польских спецслужб.

О пересечении польским солдатом белорусской границы стало известно 17 декабря. В Государственном пограничном комитете Белоруссии заявили, что накануне военнослужащий Вооруженных сил Польши Чечко 1996 года рождения, дезертировавший из 11-го Мазурского артиллерийского полка, был остановлен патрулем в пограничной полосе.