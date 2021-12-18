Сбежавшего в Белоруссию польского солдата заподозрили в шпионаже

Сбежавшего в Белоруссию польского солдата Эмиля Чечко заподозрили в шпионаже. Об этом со ссылкой на свои источники пишет издание Onet.

По данным СМИ, версия о том, что дезертировавший из 11-го Мазурского артиллерийского полка Чечко мог быть белорусским шпионом или «информатором режима Лукашенко», является одной из самых серьезных для польских спецслужб.

Сообщается также, что на прошлой неделе перебежчик был задержан полицией за управление автомобилем в нетрезвом виде, а проведенный правоохранителями тест на наркотики показал, что ранее военнослужащий употреблял марихуану.

Отмечается, что Чечко не признался полицейским, что является военным, в результате чего на место не была вызвана военная жандармерия. Издание при этом подчеркивает, что солдат якобы знал, что информация из полиции все равно быстро дойдет до его руководства и приведет к увольнению со службы.

Кроме того, журналисты указали на то, что сестра Чечко была замечена в связях с гражданином Белоруссии, а у самого военного были в республике знакомые.

Ранее военная жандармерия Польши сообщала, что в отношении Чечко будет возбуждено уголовное дело по статье о дезертирстве. В соответствии с ней ему грозит от одного до десяти лет лишения свободы.

О пересечении польским солдатом белорусской границы стало известно 17 декабря. В Государственном пограничном комитете (ГПК) Белоруссии заявили, что 16 декабря военнослужащий Вооруженных сил Польши Чечко Эмиль 1996 года рождения был остановлен патрулем в пограничной полосе.