В Польше возбудят дело против бежавшего в Белоруссию солдата

Военная жандармерия Польши заявила, что в отношении сбежавшего в Белоруссию из Польши солдата Эмиля Чечко будет возбуждено уголовное дело по статье «дезертирство». Об этом сообщается в Twitter жандармерии.

«В отношении военнослужащего Эмиля Ч., который самовольно покинул место несения службы, будет проведено расследование по параграфу 3 статьи 339 уголовного кодекса "дезертирство"», — говорится в сообщении. Отмечается, что ему грозит от одного до десяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Эмиль Чечко дал интервью, в котором подтвердил факт перехода на белорусскую сторону, и назвал одной из причин своего поступка поведение польских контрразведчиков. Также он рассказал, что на польско-белорусской границе солдаты Польши занимаются убийствами мигрантов и пытающихся помогать им польских волонтеров.

В пятницу, 17 декабря,появились первые сообщения о том, что польский солдат пересек белорусско-польскую границу. Заявление о том, что 16 декабря патруль в пограничной полосе остановил военнослужащего вооруженных сил Польши Чечко Эмиля 1996 года рождения, сделала государственная пограничная служба Белоруссии.