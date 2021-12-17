Перебежчик Чечко обвинил контрразведку Польши в запугивании польских солдат

Польский солдат Чечко, который перебежал с территории Польши в Белоруссию и попросил у Минска политического убежища, в интервью каналу АТН назвал одной из причин своего поступка поведение польских контрразведчиков. Он обвинил силовое ведомство Польши в намеренном запугивании солдат польской армии.

«В один момент начали приезжать к нам мужчины из контрразведки. Они стояли и кого-нибудь цепляли, чтобы солдаты привыкали к тому, что к ним проявляют агрессию. Если солдат выходил куда-то, они проверяли документы без причины, говорили ему глупости, понимая, что он не может ничего ответить», — рассказал Чечко о службе на польско-белорусской границе. Перебежчик назвал такое поведение «типичной демонстрацией превосходства».

Не выдержав давления со стороны контрразведчиков, Чечко перелез через колючую проволоку. В процессе бегства он порвал штаны и поранился. Также солдат добавил, что ему пришлось снять форму, чтобы не попасться на глаза другим польским пограничникам. Однако на интервью он находится в свитере с нашивками в виде флага Польши. Вероятно, речь идет о верхней части одежды — камуфляже и каске.