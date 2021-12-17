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Сбежавший в Белоруссию солдат Польши рассказал об убийствах на границе

Солдат-перебежчик Чечко: пограничник выстрелил одному из польских волонтеров в лоб

На польско-белорусской границе солдаты Польши занимаются убийствами мигрантов и пытающихся помогать им польских волонтеров. Он рассказал в интервью АТН, что собственными глазами видел как пограничник убил волонтера. Об этом сообщается в Telegram-канале агентства.

«Я был в такой ситуации, когда [к польским силовикам] подъезжал волонтер и говорил "куда вы их ведете?" (видимо, идет о мигрантах — прим. «Ленты.ру»), а пограничник просто выстрелил ему в лоб», — рассказал Чечко. Он несколько раз подтвердил, что как минимум дважды видел убийства граждан Польши.

Чечко оказался в Белоруссии после того, как самостоятельно принял решение о пересечении границы. Он перелез через колючую проволоку и вскоре встретился с сотрудниками пограничной службы Белоруссии. По словам самого солдата, перебежчиком его заставило стать отношение польских силовиков к беженцам, а также отношение сотрудников польской контрразведки к армии. В Белоруссии Чечко попросил политического убежища.

Польская сторона заявляет, что у сбежавшего солдата были серьезные проблемы с законом. В одном из изданий сообщили, что Чечко 11 декабря был арестован полицией за вождение в нетрезвом виде — солдат якобы находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Telegram-канал NEXTA даже опубликовал фото Чечко с разбитой машиной. Однако именно эта фотография стоит в предполагаемом профиле молодого человека на Facebook — она датирована 4 февраля 2021 года.

Дмитрий Настасьев
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